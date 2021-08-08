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الأحد، 08-08-2021 10:47 م

المعهد العربي الدولي للسلام يحتفل بمئوية الدولة الأردنية

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الوكيل الاخباري - كرم المعهد العربي الدولي للسلام والتربية خلال احتفال نظمه مساء اليوم الأحد، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية عشرات الأردنيين الذين كانوا لهم بصمات واضحة في المؤسسات الوطنية بمئوية الدولة الأولى، في غرفة صناعة عمان.اضافة اعلان


وقال مدير المعهد الدكتور محمد أبو الرب، إن مئوية الدولة الأردنية تعد قصة كفاح ونجاح خالدة بالوجدان الأردني والعربي والانساني لجسامة التضحيات التي بذلت من البناة الأوائل لبناء الوطن، وذلك منذ عهد الملك المؤسس وصولا إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي حقق خلالها الإنجازات العظيمة . 

 




 

 


 

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