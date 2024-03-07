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الخميس، 07-03-2024 10:27 م

المعونة الوطنية يكشف حقيقة صرف دعم نقدي للمواطنين

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الوكيل الاخباري - حذر صندوق المعونة الوطنية من وجود صفحات مزورة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتطبيق الواتس آب تقوم بالتحايل على المواطنين.


وقال الصندوق اليوم الخميس، إن المحتالين يرسلون رسائل لبعض المواطنين بضرورة فتح محفظة إلكترونية وإيداع مبلغ مالي فيها ليتم تحويل الدعم النقدي لهم، فيما تقوم بعض الصفحات المزورة بنشر رقم هاتف تدعي فيه بأن الصندوق سيتواصل معهم بعد اتصالهم بالرقم، كما تدعي بعض الصفحات الوهمية المزورة التسجيل لمكرمة ملكية ومعونات شهرية.

ويدعو الصندوق، المواطنين إلى استقاء المعلومات من الموقع الرسمي أو صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ذات العلامة الزرقاء، علماً أنه لا يوجد لصندوق أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي سوى الحسابات الموثقة :
توتير: https://twitter.com/NAFGOV_JO
فيسبوك: https://facebook.com/naf.gov.jo
وأكد الصندوق، أنه سيلاحق ناشري أي الصفحات المزورة من خلال الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ، كما أن الصندوق حول سابقاً العديد من القضايا المشابهة للقضـاء.

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