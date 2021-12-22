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الأربعاء، 22-12-2021 10:22 ص

المعونة: تحويل الدعم الى البنوك اليوم

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الوكيل الإخباري - قال صندوق المعونة الوطنية في تصريح لـ "الوكيل الإخباري"  إن الصندوق سيقوم اليوم الاربعاء، بتحويل الدفعة الأخيرة للأسر المستفيدة من برنامج الدعم التكميلي "تكافل1"، كما سيتم تحويل جزء من الدفعة الأخيرة من الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3). 

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واضاف أنه سيتم تحويل الدفعة لباقي الأسر خلال الأسبوع المقبل، على أن يكون تسليم جميع الدفعات مكتملاً قبل نهاية العام. 

 

ويستفيد من برنامج الدعم التكميلي "تكافل1" 85 ألف أسرة، فيما يستفيد من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) 160 ألف أسرة من الأسر الأكثر تضررًا من جائحة كورونا.

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