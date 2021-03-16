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الثلاثاء، 16-03-2021 07:00 م

الطاقة الاستيعابية لمستشفى خاص تستأجره الحكومة 100%

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - بيّن مدير المستشفى فايز أبو حميدان أن الطاقة الاستيعابية في المستشفى الخاص الذي تستأجره الحكومة لعلاج مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 100%.

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وقال أبو حميدان، خلال تصريحات صحفية٬ إن "مستشفى الجاردنز يضم 200 سرير، منها 40 سريرا للعناية الحثيثة".


وأضاف٬"تم تزويد قسم العناية الحثيثة بـ 4 أسرّة جديدة"، مؤكداً أن المنظومة الصحية في المستشفى ما زالت قادرة على استيعاب الحالات التي تحتاج للعلاج.

وأشار أبو حميدان٬ إلى أنه "سيصار إلى افتتاح قسم عناية حثيثة جديد داخل المستشفى بسعة 30 سريرا الأسبوع المقبل".


 




 

 


 

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