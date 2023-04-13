المفرق: تأجيل فعاليات ليالي رمضان اليوم بسبب الأحوال الجوية

الوكيل الإخباري- قرر محافظ المفرق سلمان النجادا تأجيل فعاليات ليالي رمضان التي كان من المقرر أن تنطلق مساء اليوم الخميس بسبب الأحوال الجوية السائدة.

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وبين النجادا أن فعاليات اليوم سيتم دمجها مع فعاليات ليالي رمضان ليومي الجمعة والسبت المقبلين، والتي ستنطلق في موعدها المعتاد في مجمع سمو الأمير علي بن الحسين الرياضي.



وتشمل فعاليات ليالي رمضان يوم الجمعة، معرضا لمنشورات وزارة الثقافة، وألعابا شعبية تراثية وقراءات قصصية للأطفال وعرض مسرحي والحكواتي وكرنفالات أطفال ومسابقات وفرقة إنشاد ديني، ومعرض صناعات حرفية وإبداعية ومنتجات الجمعيات الخيرية.