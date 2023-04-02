الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

بلدية المزار تفصل 18 خطاً كهربائياً معتديا على البلدية

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويخلي المصلّى القبلي من المعتكفين

زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب بابوا غينيا

جامعة آل البيت تقيم إفطارا رمضانيا للطلبة الماليزيين

روسيا: مقتل مراسل عسكري وإصابة العشرات بانفجار قنبلة

لافروف وبلينكن يبحثان قضية اعتقال صحفي أميركي بتهمة التجسس

انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة بمديرية شباب الزرقاء

ولي العهد : اللهم إنك قدرت لنا إتمام العمرة

الحكومة تمدد صلاحية اللحوم المجمدة المستوردة

استضافة الطلبة الدوليين بآل البيت على موائد الرحمن في محافظة المفرق

الأحد، 02-04-2023 10:03 م

استضافة الطلبة الدوليين بآل البيت على موائد الرحمن في محافظة المفرق

320231921518873194372


الوكيل الاخباري - استضاف محافظ المفرق سلمان النجادا وغرفة تجارة المفرق بالترتيب مع جامعة آل البيت، اليوم الأحد، الطلبة الدوليين الدارسين في مركز اللغات على موائد الرحمن ومآدب الإفطار و التي تقيمها محافظة المفرق وغرفة تجارة المفرق.

وأشارت مديرة مركز خدمة وتنمية المجتمع المحلي في جامعة آل البيت الدكتورة عبير تليلان إلى الدور الذي تقوم به محافظة المفرق وغرفة التجارة في التشبيك مع جامعة آل البيت، معربة عن الشكر إلى الجهات المستضيفة على اللفتة الجميلة في دعوة الطلبة الدوليين الجدد في مركز اللغات .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

جامعة آل البيت تقيم إفطارا رمضانيا للطلبة الماليزيين

wwwwwwww

انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة بمديرية شباب الزرقاء

1

ولي العهد : اللهم إنك قدرت لنا إتمام العمرة

420221903518678807055

الحكومة تمدد صلاحية اللحوم المجمدة المستوردة

320232616331295277573

صناعة وتجارة المفرق تخالف 3 محال لبيع الدواجن

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تحيل وتنهي خدمات موظفين - أسماء

أخبار متعلقة
الزراعة-المائية،-الخضراوات-1200x600

رياديون أردنيون يواجهون تغير المناخ بتصميم أنظمة زراعة مائية

ggg

المتصرف الدكتور إسلام القرامسة في ذمة الله

thumbs_b_c_d4344eb4c766634ec3117c54c17e700b

محافظ الزرقاء يؤكد ميزات منطقة الأزرق السياحية والتنافسية

3202314125347905912148

وزير التربية يفتتح مدرسة أساسية في المفرق

image (1)

ضبط 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات بحوزتهم أسلحة نارية

M63A0713

الصحة تطرح عطاءات لصيانة مراكز صحية