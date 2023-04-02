استضافة الطلبة الدوليين بآل البيت على موائد الرحمن في محافظة المفرق

الوكيل الاخباري - استضاف محافظ المفرق سلمان النجادا وغرفة تجارة المفرق بالترتيب مع جامعة آل البيت، اليوم الأحد، الطلبة الدوليين الدارسين في مركز اللغات على موائد الرحمن ومآدب الإفطار و التي تقيمها محافظة المفرق وغرفة تجارة المفرق.



وأشارت مديرة مركز خدمة وتنمية المجتمع المحلي في جامعة آل البيت الدكتورة عبير تليلان إلى الدور الذي تقوم به محافظة المفرق وغرفة التجارة في التشبيك مع جامعة آل البيت، معربة عن الشكر إلى الجهات المستضيفة على اللفتة الجميلة في دعوة الطلبة الدوليين الجدد في مركز اللغات .

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