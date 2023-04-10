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الإثنين، 10-04-2023 08:37 م

المفرق تفعل خطة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري - أكد محافظ المفرق، سلمان النجادا، أنه تم تفعيل خطة طوارئ المحافظة، للتعامل مع المنخفض الجوي الحالي الذي بدأ تأثيره على المملكة اليوم الاثنين.

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وبين أن خطة الطوارئ النموذجية التي وضعتها المحافظة منذ بداية فصل الشتاء تم تفعيلها، وستستمر خلال الأجواء الحالية السائدة، لافتا إلى أن الخطة تتضمن تحديد بعض المواقع الخطرة في المحافظة، وسبق التعامل معها خلال فصول الشتاء الماضية، مشيرا إلى الأخذ ببعض الملاحظات والتعديلات التي تتضمن تبيان الواجبات المطلوبة من كل جهة حكومية معنية بالتعامل مع المتطلبات الخاصة بهذا الفصل.


ولفت النجادا إلى أن هنالك لجنة طوارئ برئاسة نائب محافظ المفرق، و14 لجنة في الوحدات الإدارية بمختلف أنحاء المحافظة، إضافة إلى الأجهزة التنفيذية الأخرى، مشيرا إلى أن المنخفض الجوي الحالي يمتاز بالرياح الشديدة التي تستوجب من المواطنين ضرورة تثبيت الأسطح، لاسيما في البنايات العالية والمزارع، مشددا على ضرورة قيام السائقين باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، خلال مسيرهم نظرا للأجواء المغبرة المرافقة للمنخفض.


وبين أن جميع الدوائر ذات العلاقة ستعمل وفق خطة الطوارئ الموضوعة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين حفاظا على سلامتهم والتأكد من جاهزيـة الكوادر والآليات لاستخدامها في حالات الطوارئ.

 




 

 


 

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