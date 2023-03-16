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الخميس، 16-03-2023 12:03 م

جنايات المفرق تدمج وتغلظ عقوبات 5 أشخاص من أصحاب السوابق

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الوكيل الإخباري - قررت محكمة جنايات المفرق دمج وتغليظ العقوبات بحق 5 أشخاص من أصحاب السوابق الجرمية، وتراوحت عقوباتهم بين الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 4 و5 سنوات.

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وقررت المحكمة دمج العقوبات الصادرة بحق أحد الأشخاص المحكومين بعدة أحكام قضائية لتصل إلى وضعه بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، بعد أن ثبت للمحكمة أنه من الأشخاص الذين اعتادوا ارتكاب الجنايات.


وتقدم المحكوم بطلب للمحكمة من أجل دمج حكمين قضائيين صدرا بحقه، الأول كان الحبس لمدة سنة واحدة والثانية لمدة 5 سنوات واقترن الحكمين بإسقاط الحق الشخصي وقررت المحكمة دمج العقوبة بحقة.


كما قررت المحكمة دمج العقوبات بحق شخص آخر اعتاد ارتكاب الجنايات وقررت حبسه لمدة 4 سنوات بعد أن صدرت بحقه 5 أحكام قضائية.


وشددت المحكمة العقوبة بحق 3 أشخاص اعتادوا ارتكاب جناية السرقة، وقررت رفع عقوبة الأول من 3 سنوات إلى 4 سنوات، والثاني والثالث قررت تغليظها من 3 إلى 4 سنوات و6 أشهر.


وأجاز القانون للمحاكم دمج وتغليظ العقوبات بحق مكرري ارتكاب الجرائم، وصدرت بحقه أحكام قضائية ولم يمضي عليها 10 سنوات، في محاولة للقضاء على الظواهر الجرمية والعودة إليها.

 




 

 


 

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