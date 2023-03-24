السبت 25-03-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 24-03-2023 09:44 م

تحذيرات من أمانة عمان

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الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة، اعتباراً من صباح يوم غد السبت، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة حسب تقارير مراكز التنبؤات الجوية من تساقط هطولات مطرية.اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي باسم الأمانة ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

كما دعا الى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

وأكد ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وتهيب الأمانة بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

 




 

 


 

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