المفرق: جمعية قدرات تنشئ منصة لاستقبال شكاوى العنف المبني على التمييز

الوكيل الاخباري - انشأت جمعية قدرات للتنمية المجتمعية منصة لاستقبال الشكاوى ورصد الحالات التي تختص بالعنف المبني على التمييز .



وقال رئيس الجمعية عبدالكريم الخزاعلة، إن انشاء هذه المنصة يأتي كأولى مبادرات مشروع" تعزيز وعي الشباب بالعنف المبني على التمييز في فلسطين والأردن" الذي تم تنفيذه بالتعاون مع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حريات والممول من مؤسسة روزا لوكسمبورج، لافتاً أن المنصة تسعى لتقديم المساعدة والاستشارات العامة والارشادات النفسية للأشخاص المعرضين أو المهددين بالتعرض للعنف المبني على التمييز .

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