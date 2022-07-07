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الخميس، 07-07-2022 07:21 م

المفلح يلتقي مدراء التنمية ومكاتب صندوق المعونة في إقليم الشمال

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الوكيل الاخباري - بحث وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، اليوم الخميس، مع مدراء مديريات التنمية الاجتماعية ومدراء مكاتب صندوق المعونة الوطنية ومدراء مؤسسات الرعاية والحماية التابعة للوزارة في إقليم الشمال، مختلف التحديات والمقترحات التي تسهم في تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المفلح في اللقاء الذي حضره مساعدي الأمين العام، ومساعد مدير صندوق المعونة، أهمية التعامل مع المواطنين واستقبالهم بالكلمة الطيبة والابتسامة وتقديم المعلومة الكاملة.

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