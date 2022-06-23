المكتبة الوطنية تختتم برنامجا تدريبيا عن مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات

الوكيل الإخباري- اختتمت دائرة المكتبة الوطنية، اليوم الخميس، في مقرها، البرنامج التدريبي حول "مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات وإدارة الوثائق والمعلومات".

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ووفقا لبيان صحفي صادر عن المكتبة، تضمن اليوم الختامي من البرنامج الذي استمر عشرة أيام، تدريباً عملياً على إدخال الوثائق إلكترونياً بالإضافة إلى عقد امتحان للمنتسبين.



وكان البرنامج التدريبي بدأ يوم الأحد الماضي واشتمل على"45" ساعة تدريبية نظرية وعملية وتم خلاله التدريب على تعقيم وتصنيف الوثائق وفهرستها والمسح الضوئي وإدخال الوثائق إلكترونياً.



كما اشتمل على بيان ماهية الحق في الحصول على المعلومات وكيفية التعامل مع طلبات المعلومات وبروتوكول تصنيف المعلومات ومكتب خدمة الجمهور وحق الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم في مجلس المعلومات بالإضافة إلى تمارين حول آليات التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات .