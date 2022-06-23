الخميس 23-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

"إعدام قاتل التطبيقية" يتصدر مواقع التواصل بالأردن

وزارة العمل تدعو إلى مقابلات شخصية الأسبوع المقبل

الاقتصاد الرقمي: خطط تحفيزية للاستثمار والتوظيف والتوسع

الخلايلة: إقامة حفل وداع للقافلة الأولى من الحجاج الأردنيين الاثنين المقبل

الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غدا

شهود عيان يروون تفاصيل مقتل الطالبة الجامعية في عمان

بيان من جامعة العلوم التطبيقية حول جريمة مقتل الطالبة

أزمة الغذاء العالمية ستؤدي إلى وفاة الملايين بالأمراض

خبير يتوقع رفع الفوائد على القروض مرة رابعة في الأردن

هيئة الاتصالات توافق على بنود اتفاقية ترخيص خدمات الجيل الخامس في الأردن

الخميس، 23-06-2022 01:16 م

المكتبة الوطنية تختتم برنامجا تدريبيا عن مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات

635688535224800000


الوكيل الإخباري- اختتمت دائرة المكتبة الوطنية، اليوم الخميس، في مقرها، البرنامج التدريبي حول "مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات وإدارة الوثائق والمعلومات".

اضافة اعلان


ووفقا لبيان صحفي صادر عن المكتبة، تضمن اليوم الختامي من البرنامج الذي استمر عشرة أيام، تدريباً عملياً على إدخال الوثائق إلكترونياً بالإضافة إلى عقد امتحان للمنتسبين.


وكان البرنامج التدريبي بدأ يوم الأحد الماضي واشتمل على"45" ساعة تدريبية نظرية وعملية وتم خلاله التدريب على تعقيم وتصنيف الوثائق وفهرستها والمسح الضوئي وإدخال الوثائق إلكترونياً.


كما اشتمل على بيان ماهية الحق في الحصول على المعلومات وكيفية التعامل مع طلبات المعلومات وبروتوكول تصنيف المعلومات ومكتب خدمة الجمهور وحق الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم في مجلس المعلومات بالإضافة إلى تمارين حول آليات التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات .

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FV7m8ZyWQAAT6N3

"إعدام قاتل التطبيقية" يتصدر مواقع التواصل بالأردن

60eea610146ae

وزارة العمل تدعو إلى مقابلات شخصية الأسبوع المقبل

5202222213416126055632

الاقتصاد الرقمي: خطط تحفيزية للاستثمار والتوظيف والتوسع

وزير الاوقاف 1

الخلايلة: إقامة حفل وداع للقافلة الأولى من الحجاج الأردنيين الاثنين المقبل

10202128113447629485825

الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غدا

إطلاق نار

شهود عيان يروون تفاصيل مقتل الطالبة الجامعية في عمان

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

التربية تطلق برنامج سياسة نظام إدارة المعلومات التربوية

5202222165129167774288

المكتبة الوطنية تنظم معرض صور في العقبة الجامعية

520221121307358485630

معان : المكتبة الوطنية تعرض وثائق الاستقلال