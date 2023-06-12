الملكة تحضر الحفل الخيري لمؤسسة الحسين للسرطان

الوكيل الاخباري - تحت رعاية صاحبي الجلالة الملك عبداالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وبحضور جلالة الملكة رانيا، أقامت مؤسسة الحسين للسرطان اليوم في عمان حفل الخير لعام 2023. ويهدف الحفل إلى مواصلة دعم رسالة الكفاح ضد مرض السرطان من خلال مشاريع مستقبليّة تشمل إنشاء مراكز متخصّصة من الشمال إلى الجنوب بما فيها مبنى الملك عبداالله الثاني ابن الحسين في العقبة، ومركزين في عمّان لعلاج الأطفال، ولأبحاث السرطان.



وحضر الحفل صاحبا السمو الملكي الأمير طلال بن محمد، المستشار الخاص لجلالة الملك، وسمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ورئيس الوزراء دولة الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق تمّام سلام.



وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقتها سمو الأميرة غيداء طلال، قالت: "نتعهّد أن نستمر في محاربة السرطان، فهو عدو شرس وغدّار، ولا يمكننا أن نتهاون معه أبداً".



وتخلّل الحفل تكريم مجموعة من كبار الداعمين، وعدد من الناجين من مرض السرطان.

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