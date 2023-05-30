الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

8 مليون دينار.. صندوق التنمية والتشغيل يطلق برنامج تمويلي خاص بالمرأة

انخفاض مبيعات السولار في الأردن 16% في الثلث الأول من 2023

مدعوون لإجراء مقابلات لوظيفة مشرف تربوي - أسماء

التربية تفتح باب التسجيل لبيع شقق سكنية - رابط

إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في إربد

العقبة الاقتصادية تُعلن عن توفر شواغر وظيفية - رابط التقديم

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

تراجع الأسهم الأوروبية

قصر زهران.. تاريخ احتضن أبرز حفلات الزفاف الملكية

الزراعة تدرس تعويض المزارعين المتضررين جراء الأمطار الأخيرة

الثلاثاء، 30-05-2023 02:52 م

"اليرموك" تبارك للوطن الزفاف الميمون لسمو ولي العهد

a34184ba-fd15-416a-b782-9514f06b7ee2


الوكيل الإخباري- يتقدم كل من رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتورة رويدا المعايطة وكافة أعضاء المجلس، ورئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، بأسمى آيات التهنئة والمباركة إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بمناسبة زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف.

اضافة اعلان


وإذ تبارك جامعة اليرموك، هذا الزواج الميمون، لتدعو الله جل في علاه، أن يبارك لهما وعليهما وأن يجمع بينهما بخير وسعادة ومحبة دائمة، وأن يكتب للفارس الهاشمي الشاب الأمير الحسين وللآنسة رجوة السيف السعادة والخير الدائم في حياتهما، وأن يديم على صاحب السمو الملكي وليّ العهد المعظم، وعلى العائلة الهاشمية الكريمة والأسرة الأردنية الكبيرة السعادة والهناء والمسرات تحت ظل عميد آل البيت جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.


وبهذه المناسبة السعيدة تزدانُ جامعة اليرموك شأنها شأن مؤسسات الوطن، ويغمرُ الفرح جنباتها وأسرتها وطلبتها، وتفرحُ بالأمير العربي الهاشمي الذي يمثلُ صوت الشباب النابض بالحياة ويحمل رؤية طموحة حافلة بالريادة والابداع هاجسهُ رعاية الشباب والنهوض بواقعهم وقدراتهم وتمكينهم لبناء مستقبل الأردن الأغلى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e20e1282-03bf-4afe-aa9f-2de4bd3f9662

8 مليون دينار.. صندوق التنمية والتشغيل يطلق برنامج تمويلي خاص بالمرأة

WhatsApp Image 2023-05-30 at 4.34.15 PM

الهواري وطوقان يعقدان اجتماعا للجنة التوجيهية لصندوق المنحة المشتركة

523

مدرسة حقلية لمزارعي اللوز بلواء الوسطية

cebe6e68-e022-43ee-8ea2-0afe4f0b5ff4

انخفاض مبيعات السولار في الأردن 16% في الثلث الأول من 2023

1685451756176

لقاء بين رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ونظيره الأسترالي

5202328134929163632445

مدعوون لإجراء مقابلات لوظيفة مشرف تربوي - أسماء

أخبار متعلقة
520239164639113664795

بحث التعاون بين جامعة اليرموك واتحاد المرأة الأردنية

1

ولي العهد بمنزل برجس الحديد - صور

320228174157185288187

الملك يعزي عشيرة البطاينة

الملك 1

الملك يغادر إلى أمريكا لحضور حفل تخريج سمو الأميرة سلمى

809eee78-48b6-47d7-a4c5-35acbb39b4e7

اليرموك تنعى المرحوم البطاينة

الملك-1-1

الملك يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين للمشاركة بالقمة العربية في جدة