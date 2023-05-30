"اليرموك" تبارك للوطن الزفاف الميمون لسمو ولي العهد

الوكيل الإخباري- يتقدم كل من رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتورة رويدا المعايطة وكافة أعضاء المجلس، ورئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، بأسمى آيات التهنئة والمباركة إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بمناسبة زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف.

اضافة اعلان



وإذ تبارك جامعة اليرموك، هذا الزواج الميمون، لتدعو الله جل في علاه، أن يبارك لهما وعليهما وأن يجمع بينهما بخير وسعادة ومحبة دائمة، وأن يكتب للفارس الهاشمي الشاب الأمير الحسين وللآنسة رجوة السيف السعادة والخير الدائم في حياتهما، وأن يديم على صاحب السمو الملكي وليّ العهد المعظم، وعلى العائلة الهاشمية الكريمة والأسرة الأردنية الكبيرة السعادة والهناء والمسرات تحت ظل عميد آل البيت جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.



وبهذه المناسبة السعيدة تزدانُ جامعة اليرموك شأنها شأن مؤسسات الوطن، ويغمرُ الفرح جنباتها وأسرتها وطلبتها، وتفرحُ بالأمير العربي الهاشمي الذي يمثلُ صوت الشباب النابض بالحياة ويحمل رؤية طموحة حافلة بالريادة والابداع هاجسهُ رعاية الشباب والنهوض بواقعهم وقدراتهم وتمكينهم لبناء مستقبل الأردن الأغلى.