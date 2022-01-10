الإثنين 10-01-2022
الوكيل الاخباري

وزارة الأشغال تتعامل مع 44 بلاغا خلال المنخفض الجوي الماضي

الإمارات تتخطى توزيع 9 .22 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

المستقلة للانتخاب تطلق برنامج توعية الشباب راغبي الترشح للانتخابات

جمعية البنوك تقيم حفل تكريم لمحافظ البنك المركزي السابق

توصية بتقليص دوام الموظفين والطلبة في الاردن بسبب أوميكرون

الملكة رانيا تتجول في شارع الخضر بالسلط وتطلع على مبادرات شبابية - صور

عبّاس يزور دمشق قريبا

الدغمي يوقع مع رئيسة "النواب البحريني" مذكرة تفاهم ويلتقي رئيس مجلس الشورى

حريق في 4 مركبات داخل عمارة في عمان

ورشة عن التوعية المرورية في الرمثا

الإثنين، 10-01-2022 07:08 م

الملكة رانيا تتجول في شارع الخضر بالسلط وتطلع على مبادرات شبابية - صور

93c5dd45-b341-44f7-a42e-5189b2941a46


الوكيل الاخباري - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله الاثنين في السلط بمجموعة شباب من أصحاب المبادرات التي تساهم في حماية الإرث الثقافي للمنطقة وتقدم برامج تدريب وتوعية تهم أهالي المجتمع المحلي.اضافة اعلان

 
وكانت بداية الجولة في شارع الخضر بزيارة إلى مركز الخضر للتدريب حيث اطلعت جلالتها على البازار الذي يقام أسبوعيا ويعرض مجموعة من الأعمال اليدوية ومنتجات من الحرف اليدوية مثل الإكسسوار والمطرزات وأعمال الخياطة والشماغ والقشيات والصلصال والصناعات الخزفية ومنتجات غذائية.
 
والتقت جلالتها بالشركاء المؤسسين سيف جغبير ويزيد كلوب والمشرفات والمدربات في المركز، حيث استمعت إلى عرض عن المركز وانجازاته والخطط المستقبلية.
 
وأشار جغبير إلى أن المركز جاء بمبادرة شبابية تهدف لمساعدة الشباب المهتمين بحماية التراث واستدامة الحرف التقليدية وتمكينهم من خلال توفير موقع لتنشيط المبادرات المجتمعية وتقديم منظور للتراث الحي والمعاصر يدعم الإبداع ويعزز تبادل الثقافة والمعرفة.
 
وأكد كلوب أن المركز يعمل على تطوير الجهود في مجال التوعية الشعبية بالتراث والحرف التقليدية وتقديم التدريب وبناء القدرات والمساهمة في تسويق المنتجات بالإضافة إلى التواصل مع المدربين في مجالات الحرف والمهارات المستهدفة.
 
وقالت جلالتها أن أهم ما يميز عملهم هو الإصرار على النجاح، والايمان بقدراتهم لتحقيق الإنجاز، وأن الثقة التي اكتسبوها خلال تعاملهم مع أهالي المنطقة هي ثمرة مهمة لصدقهم بالعمل والتزامهم.
 
وبعد جولة في شارع الخضر توقفت جلالتها عند متجر ارث الأردن الذي يعرض مجموعة من الأعمال والمنتجات المحلية والمصنوعة يدوياً من قبل سيدات في السلط.
 
والتقت في موقع تجربة العرس البلقاوي وهي مبادرة شبابية تهدف للمحافظة على الإرث والعادات المتبعة، بممثلين عن مبادرة تجربة العرس البلقاوي ومشروع هندرة ومبادرة دربك سالك واستمعت منهم الى عملهم واهتماماتهم.
 
ويهدف مشروع هندرة إلى إعادة ابتكار عملية التفكير لدى الشباب للبدء بالتفكير بطريقة إيجابية وإيجاد آليات لتخطي الصعوبات والتحديات التي تواجههم وتمكينهم بمهارات حياتية متنوعة، وأطلق المشروع مبادرات دربت ثلاث مجموعات من الشباب في السلط واربد ومعان.
 
وتعمل مبادرة دربك سالك على تنظيم ورشات توعية لأهالي السلط حول الممارسات الحياتية الصحية ومن ضمن الأنشطة التي تنظمها المشي السريع وركوب الدراجات والتمارين الرياضية في الهواء الطلق.

 




 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
120225215631136061215

المستقلة للانتخاب تطلق برنامج توعية الشباب راغبي الترشح للانتخابات

5202116213035958997001

توصية بتقليص دوام الموظفين والطلبة في الاردن بسبب أوميكرون

120228164946561385998

ورشة عن التوعية المرورية في الرمثا

86f61d43-d8e8-498d-a7f9-3a6bf8f125e1-1

مخالفة مؤسستين حكوميتين في جرش لعدم التزامها بأوامر الدفاع

1202239298897088193

الضمان يطلق برنامج "استدامة المرن" ويحدد موعد تقديم الطلبات - تفاصيل

1_23

الملك يلتقي ممثلات عن القطاع النسائي ويؤكد دور المرأة في إنجاح عملية التحديث السياسي

أخبار متعلقة
Screenshot_20

الملكة رانيا تهنئ بالعام الميلادي الجديد

122021912823996836091

السلط الأعلى هطولاً ومناطق لم تشهد الأمطار.. الأرصاد تكشف كميات الهطول الأخيرة

WhatsApp-Image-2021-12-22-at-9.47.05-AM

اتفاق ينهي إضراباً لحافلات (اربد - عمان) إثر تغول حافلات أخرى على عملهم

image

اتفاقية لرفد مستشفى السلط بكوادر من جامعة البلقاء

IMG_3823

الهطول المطري.. الكرك الأعلى ومحافظات سجلت صفر - تفاصيل

112

منطقة الباقورة الأعلى.. تعرف على معدلات الهطول في المملكة منذ امس