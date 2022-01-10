الملكة رانيا تتجول في شارع الخضر بالسلط وتطلع على مبادرات شبابية - صور

الوكيل الاخباري - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله الاثنين في السلط بمجموعة شباب من أصحاب المبادرات التي تساهم في حماية الإرث الثقافي للمنطقة وتقدم برامج تدريب وتوعية تهم أهالي المجتمع المحلي. اضافة اعلان





وكانت بداية الجولة في شارع الخضر بزيارة إلى مركز الخضر للتدريب حيث اطلعت جلالتها على البازار الذي يقام أسبوعيا ويعرض مجموعة من الأعمال اليدوية ومنتجات من الحرف اليدوية مثل الإكسسوار والمطرزات وأعمال الخياطة والشماغ والقشيات والصلصال والصناعات الخزفية ومنتجات غذائية.



والتقت جلالتها بالشركاء المؤسسين سيف جغبير ويزيد كلوب والمشرفات والمدربات في المركز، حيث استمعت إلى عرض عن المركز وانجازاته والخطط المستقبلية.



وأشار جغبير إلى أن المركز جاء بمبادرة شبابية تهدف لمساعدة الشباب المهتمين بحماية التراث واستدامة الحرف التقليدية وتمكينهم من خلال توفير موقع لتنشيط المبادرات المجتمعية وتقديم منظور للتراث الحي والمعاصر يدعم الإبداع ويعزز تبادل الثقافة والمعرفة.



وأكد كلوب أن المركز يعمل على تطوير الجهود في مجال التوعية الشعبية بالتراث والحرف التقليدية وتقديم التدريب وبناء القدرات والمساهمة في تسويق المنتجات بالإضافة إلى التواصل مع المدربين في مجالات الحرف والمهارات المستهدفة.



وقالت جلالتها أن أهم ما يميز عملهم هو الإصرار على النجاح، والايمان بقدراتهم لتحقيق الإنجاز، وأن الثقة التي اكتسبوها خلال تعاملهم مع أهالي المنطقة هي ثمرة مهمة لصدقهم بالعمل والتزامهم.



وبعد جولة في شارع الخضر توقفت جلالتها عند متجر ارث الأردن الذي يعرض مجموعة من الأعمال والمنتجات المحلية والمصنوعة يدوياً من قبل سيدات في السلط.



والتقت في موقع تجربة العرس البلقاوي وهي مبادرة شبابية تهدف للمحافظة على الإرث والعادات المتبعة، بممثلين عن مبادرة تجربة العرس البلقاوي ومشروع هندرة ومبادرة دربك سالك واستمعت منهم الى عملهم واهتماماتهم.



ويهدف مشروع هندرة إلى إعادة ابتكار عملية التفكير لدى الشباب للبدء بالتفكير بطريقة إيجابية وإيجاد آليات لتخطي الصعوبات والتحديات التي تواجههم وتمكينهم بمهارات حياتية متنوعة، وأطلق المشروع مبادرات دربت ثلاث مجموعات من الشباب في السلط واربد ومعان.



وتعمل مبادرة دربك سالك على تنظيم ورشات توعية لأهالي السلط حول الممارسات الحياتية الصحية ومن ضمن الأنشطة التي تنظمها المشي السريع وركوب الدراجات والتمارين الرياضية في الهواء الطلق.







