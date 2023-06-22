الملكة رانيا تعلق على حادثة الغواصة المفقودة في المحيط الأطلسي

الوكيل الاخباري- نشرت الملكة رانيا العبدالله عبر يوميات الانستقرام صورة توضح معاناة اللاجئين الذين يغرقون في البحر خلال الهجرة وعلى جهة اخرى الغواصة السياحية المفقودة "تيتان" .

اضافة اعلان



وعلقت الملكة على الصورة قائلة " مآسي متشابهة واستجابة دولية متباينة. كل حياة تستحق الإنقاذ ".



وتتجه أنظار العالم اليوم على الغواصة المفقودة في أعماق المحيط الأطلسي وعلى متنها 5 أشخاص، حيث تسابق فرق الإنقاذ الأمريكية الزمن للعثور على الغواصة بمشاركة عدة دول أوروبية بعمليات البحث .



ويذكر أن الغواصة السياحية كانت في رحلة إلى حطام سفينة "تيتانيك"، الغارقة شمال المحيط الأطلسي .



