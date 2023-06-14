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الأربعاء، 14-06-2023 05:57 م

الملكة ترعى حفل جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي

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الوكيل الاخباري - رعت جلالة الملكة رانيا العبدالله احتفال جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي اليوم الأربعاء.

وتقدمت جلالتها عبر حسابها على موقع إنستغرام، بالشكر للمعلمات والمعلمين “شكرا لكل معلمة ومعلم أعطى بحب وشغف وإخلاص، شكرا لجميع من يجدون ويجتهدون”.

وتشمل جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي كل من جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز، وجائزة الملكة رانيا العبدالله للمرشد التربوي المتميز، وجائزة الملكة رانيا العبدالله لمديريات التربية والتعليم الداعمة للتميز التربوي.

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