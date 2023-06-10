ولي العهد يوجه رسالة للملك والملكة بمناسبة عيد زواجهما

الوكيل الإخباري - هنأ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ، جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، بمناسبة عيد زواجهما الموافق اليوم السبت.

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وقال "والداي الحبيبان منكما تعلمت معنى الإيثار والوفاء وأن نمنح دون أن ننتظر المقابل. واليوم أبارك لكما عيد زواجكما الثلاثين، وقد أصبحتما نموذجا لأسرتنا الصغيرة ولأسرتنا الأردنية الكبيرة في المحبة والعطاء. أشكركما على كل ما بذلتماه من جهد في تنشئتنا، وكل ما قدمتماه لوطننا العزيز، وأهنئكما وأدعو الله أن يديمكما بالصحة والعافية والسعادة".