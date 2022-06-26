الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 26-06-2022 12:26 م

الملكية الأردنية: تأخر بعض الرحلات القادمة من أوروبا وأمريكا الشمالية

الملكية


الوكيل الإخباري - قالت شركة الخطوط الجوية الملكية، إن هنالك تأخيراً طرأ خلال هذه الأيام على بعض رحلاتها القادمة من أوروبا وأمريكا الشمالية في ضوء ما تشهدهُ المطارات العالمية في الفترة الحالية من ازدحام كبير في حركة المسافرين.

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ووفق بيان للملكية، تعاني المطارات وشركات المناولة الأرضية ومناولة الأمتعة في هذه الوجهات من نقص الموظفين بالتزامن مع الطلب المتزايد على الرحلات الجوية بعد عامين من الجائحة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير الرحلات القادمة من هذه الوجهات وتخلف الأمتعة في بعض الأحيان.


ونوهت الشركة أنها في صدد تشغيل رحلات إضافية تلبيةً للطلب المتزايد على السفر بالتزامن مع موسم العطلات الصيفية والحركة السياحية النشطة وعيد الأضحى المبارك وموسم الحج.


 




 

 


 

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