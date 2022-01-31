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الإثنين، 31-01-2022 03:26 م

الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى النجف

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية استئناف رحلاتها إلى مطار النجف، جنوبي بغداد، اعتبارا من الثامن من شهر شباط الحالي؛ بواقع 3 رحلات أسبوعيا، ما سيرفع عدد الوجهات التي تصلها طائرات الشركة في العراق إلى 5 محطات وهي النجف، بغداد، البصرة، أربيل وسليمانية.

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وقال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، إن إعادة فتح الخط الجوي إلى النجف يخدم استراتيجية الملكية الأردنية التي ترتكز في الوقت الحاضر على تعزيز عملياتها التشغيليّة، وتعزيز حركة السفر البينية في المنطقة، ودعم العلاقات التجارية والاجتماعية والثقافية بين البلدين.


وأضاف أن الرحلات الجوية بين عمان والنجف يهدف إلى خدمة رجال الأعمال والطلاب وتنمية حركة السياحة إلى الأردن وزيادة عمليات الترانزيت عبر مطار الملكة علياء الدولي عن طريق خدمة مواطني النجف الذين يقصدون وجهات سفر أخرى بعد عمّان على شبكة الملكية الأردنية.


وأوضح أن الملكية الأردنية تُشغل أكثر من 30 رحلة أسبوعيا بين الأردن والعراق، حيث يبلع عدد الرحلات إلى بغداد 14 رحلة أسبوعية، والى أربيل 9 رحلات أسبوعية و3 رحلات أسبوعية الى كل من النجف والبصرة والسليمانية، مشيراً أن الشركة أطلقت خصماً يصل إلى 20 بالمئة على تذاكر السفر إلى هذه المحطات.


ويستطيع المسافرون الراغبون بالسفر من وإلى مدينة النجف مع الملكية الأردنية الاستفسار وشراء التذاكر على هاتف مركز الاتصال 5100000 أو عبر الموقع الإلكتروني للملكية الأردنية www.rj.com أو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية او من مكاتب مبيعاتها أو شركائها من وكلاء السفر في الأردن أو العراق.

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