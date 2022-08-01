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الإثنين، 01-08-2022 10:55 ص

الملكية لحماية الطبيعة تطلق سوق المحميات الطبيعية في برية الأردن

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الوكيل الاخباري- تنظم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فعالية سوق المحميات الطبيعية تحت عنوان " عيش التجربة مع المجتمع المحلي" للعام الأول في مركز برية الأردن بجبل عمان يومي الجمعة والسبت.اضافة اعلان


وتهدف الفعالية إلى دعم المجتمع المحلي كنوع من السياحة المسؤولة ضمن تنمية مستدامة ذات تأثير إيجابي في خدمة دعم المجتمعات المحلية دون التأثير على الطبيعة والمجتمع، بل تعمل على حماية الطبيعة ودعم اقتصاد المجتمعات المحلية.

وتم إنشاء مشاغل للحرف اليدوية في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة كجزء من برنامج التنمية الاجتماعية الاقتصادية للمجتمعات المحلية، تدير الجمعية الملكية لحماية الطبيعة اليوم عددا من المشاغل المستدامة للحرف اليدوية قد أنشئت في العقد الماضي، وتتوزع مشاغل الحرف اليدوية حول المحميات والمناطق الهامة بيئياً في محاولة لتعميم منافع هذه المشاغل على أكبر قدر من المجتمعات المحلية.

وستعرض في الفعالية كافة منتجات المجتمعات المحلية من الحرف اليدوية والمصاغ والحلي وبيض النعام والمنتجات الغذائية والعسل والأعشاب الطبية والعطرية وكافة المنتجات التي يتم إنتاجها في المشاغل التابعة لبرنامج التنمية الاجتماعية الاقتصادية للمجتمعات المحلية الذي أطلقته الجمعية مبكرا.

كما تسعى الفعالية إلى عرض دور السياحة البيئية في المحميات الطبيعية والهادفة لتنمية المجتمعات المحلية حسب أسس ومعايير واضحة، وكيفية تطوير هذه الأسس وكسب الدعم والتأييد لبرامج حماية الطبيعة في الأردن.

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