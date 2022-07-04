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الإثنين، 04-07-2022 09:02 ص

235 مليون دولار حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية منذ مطلع العام

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الوكيل الإخباري - بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 235 مليون دولار للنصف الأول من العام الحالي، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 10.3%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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وبلغ العجز في تمويل الخطة بلغ في آخر تحديث صدر الأحد، الذي حدد لغاية 30 حزيران الماضي، 2.045 مليار دولار، وبنسبة 89.7% من إجمالي حجم الخطة.


وتوزع حجم تمويل الخطة على؛ 83.466 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 59.974 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة.


وموّلت الخطة أيضا، 4.744 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و86.9 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.


ووفق بيانات خطة الاستجابة، فإنه لم يقدّم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه.


 




 

 


 

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