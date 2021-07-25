الملك: الفلسطينيون يريدون أراضيهم ورايتهم ليرفعوها فوق بيوتهم

الوكيل الاخباري -قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الاحد، إنّ "الأردن لا يزال الأردن رغم جميع الصدمات وهذا يعكس صمود الأردنيين".

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وأضاف جلالته خلال مقابلة مع السي أن أن، "تجسّد أسلوب الملك المؤسس في محاولة توحيد الشعوب والتوفيق بينهم، وهو ما ورثه أبي عنه، وما ورثته أنا عن والدي، وما يرثه ابني عني"



وتابع، "إذا كنت أحد أفراد العائلة المالكة، فلديك امتيازات، وهناك محددات، والسياسة محصورة بالملك".



وأشار، إلى انه "من السهل استغلال مظالم الناس لتحقيق أجندات شخصية، لكن هل أنت صادق وأنت تحاول أن تقوم بذلك؟"



ولفت، إلى أنه "عادة ما ننظر إلى الأزمات بشكل منعزل دون فهم المسيرة التي خاضها بلد مثل الأردن".



وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكّد جلالته، أن الفلسطينيون يريدون أراضيهم، ورايتهم ليرفعوها فوق بيوتهم.



وأشار، إلى أن "القدس مدينة للأمل والسلام تجمع الناس، حيث إنّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأخير كان بمثابة صحوة للجانبين عن عواقب عدم التقدم إلى الأمام"



وتابع جلالته، للمرة الأولى منذ عام 1948 بدت أن هناك حربا داخل إسرائيل.

ولفت، إلى أن المباحثات مع جميع الرؤساء الأميركيين دائما مثمرة ومبنية على الاحترام المتبادل والتفاهم.



وبين جلالته أنه يعرف الرئيس الاميركي جو بايدن منذ كان شابا عندما كان يزور الكونغرس الأميركي برفقة جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه.

وتسائل الملك، "ماذا يمكن أن يفعل المجتمع الدولي عندما تصل الأزمة في لبنان إلى أسوأ حالاتها؟".