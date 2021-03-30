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الثلاثاء، 30-03-2021 06:14 م

الملك: تنمية ثقافة الريادة وروح المبادرة بدلا من انتظار الوظيفة

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الوكيل الاخباري - أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بالروح الريادية للشباب الأردني، مؤكدا أهمية المشاريع الصغيرة والمنزلية وبرامج التشغيل الذاتي في محاربة البطالة.
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واطلع جلالته اليوم الثلاثاء، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، على منتجات عدد من الشباب والشابات أصحاب المشاريع الحرفية الصغيرة في مختلف المحافظات، بعد تلقيهم التدريب اللازم، من خلال مبادرة “شباب منتج” التي أطلقها الديوان الملكي الهاشمي عام 2019 بتوجيهات ملكية، بناء على لقاءات جلالته مع شباب من مختلف المحافظات، لمساعدتهم على تطوير منتجاتهم وأفكارهم الريادية وتحويل مواهبهم إلى مشاريع ناجحة.

وأكد جلالته ضرورة تعميم تجربة هؤلاء الشباب والشابات، لتنمية ثقافة الريادة وروح المبادرة بدلا من انتظار الوظيفة، مشيرا إلى أهمية تسويق هذه المنتوجات محليا وعالميا بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

 




 

 


 

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