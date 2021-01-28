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الخميس، 28-01-2021 12:23 م

الملك : جائحة كورونا دقت ناقوس الخطر

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الوكيل الاخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني خلال كلمة القاها في المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس "  ان هناك الكثير من التحديات مع بداية العام الجديد ولها اثار على الاقتصاد العالمي .

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واضاف الملك ان لقاحات كورونا هي بداية الطريق للخلاص من هذا الفيروس مشيرا الى ان الاردن من اول دول العالم التي قامت باعطاء لقاح كورونا للاجئين . 

 

وقال جلالته ان التعافي من اثار جائحة كورونا بحاجة لتعاون القطاعين العام والخاص وانه ليس بالامكان العيش كما كان الوضع قبل الجائحة . 

 

واضاف جلالته  " لقد دقت جائحة كورونا ناقوس الخطر و ليكن ذلك درسا لبحث تطورات ازمة التغير المناخي " مشيرا الى ان الاردن يدرك تماما مخاطر التغير  المناخي .   

 

واشار جلالته ان الاردن فخور بالانجازات التي تم تحقيقها رغم التحديات الاقليمية ويجب ان نحدد ما هو شكل المئة سنة القادمة والاردن دائما يطمح للافضل .  

 

واكد جلالته انه اعداد اصابات كورونا بحلول الصيف الماضي ارتفعت بشكل كبير وهو وضع صعب ومع ذلك قامت المملكة بارسال المساعدات الى عدد من دول العالم . 

 

وقال جلالته ان التحدي الاكبر خلال العام 2021 هو الامن الغذائي والتصدي لخطر المجاعة . 

 

وختم جلالته كلمته " عام 2020 كان صدمة للجميع ويجب ان نساعد بعضنا البعض وذلك بتفعيل عنصر التواصل بين الجميع " . 


 




 

 


 

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