الملك : جائحة كورونا دقت ناقوس الخطر

الوكيل الاخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني خلال كلمة القاها في المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " ان هناك الكثير من التحديات مع بداية العام الجديد ولها اثار على الاقتصاد العالمي .

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واضاف الملك ان لقاحات كورونا هي بداية الطريق للخلاص من هذا الفيروس مشيرا الى ان الاردن من اول دول العالم التي قامت باعطاء لقاح كورونا للاجئين .

وقال جلالته ان التعافي من اثار جائحة كورونا بحاجة لتعاون القطاعين العام والخاص وانه ليس بالامكان العيش كما كان الوضع قبل الجائحة .

واضاف جلالته " لقد دقت جائحة كورونا ناقوس الخطر و ليكن ذلك درسا لبحث تطورات ازمة التغير المناخي " مشيرا الى ان الاردن يدرك تماما مخاطر التغير المناخي .

واشار جلالته ان الاردن فخور بالانجازات التي تم تحقيقها رغم التحديات الاقليمية ويجب ان نحدد ما هو شكل المئة سنة القادمة والاردن دائما يطمح للافضل .

واكد جلالته انه اعداد اصابات كورونا بحلول الصيف الماضي ارتفعت بشكل كبير وهو وضع صعب ومع ذلك قامت المملكة بارسال المساعدات الى عدد من دول العالم .

وقال جلالته ان التحدي الاكبر خلال العام 2021 هو الامن الغذائي والتصدي لخطر المجاعة .

وختم جلالته كلمته " عام 2020 كان صدمة للجميع ويجب ان نساعد بعضنا البعض وذلك بتفعيل عنصر التواصل بين الجميع " .



