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الأحد، 14-04-2024 07:50 م

الملك للرئيس الأمريكي: الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية

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الوكيل الإخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلاله آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.

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وأكد جلالته ضرورة وقف التصعيد فورا في الإقليم، محذرا من أن أية إجراءات تصعيدية إسرائيلية ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة.


وشدد جلالة الملك على أن وقف الحرب على غزة فورا هو السبيل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعاته.


كما أكّد جلالته أن الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية، مجددا التحذير من تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية.

 

وشدد جلالة الملك على ضرورة حماية المدنيين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشتى الطرق وبشكل كاف ومستدام.


وتم التأكيد، خلال الاتصال، على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين حيال التطورات في المنطقة.

 




 

 


 

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