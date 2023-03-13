الملك من المفرق: قوة الأردن بالعشائر

الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك أن قوة الأردن بالعشائر التي كانت على الدوام داعمة لمسيرة تطويره، مؤكدا دورها التاريخي في حماية الوطن وأمنه.

اضافة اعلان



وأشار جلالته الذي التقى بمحافظة المفرق اليوم ممثلين من عشائر بني حسن بضيافة رئيس مجلس النواب السابق النائب عبدالكريم الدغمي إلى أن هذا الدور والإرث سيواصل الأبناء والأحفاد بحمله.



وأعرب عن اعتزازه بوجوده بين الأهل والعزوة من عشائر بني حسن.



وتحدث الملك، عن عملية التحديث التي أنجزت خططها ويجري العمل على تنفيذها لتخفيف العبء على المواطنين.



وتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ودور الأردن الأساس فيها، مبينا أن علاقات المملكة الخارجية قوية، وعن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية، مستعرضاً تضحيات الجيش العربي على ثرى فلسطين والقدس.