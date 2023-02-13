يشارك الأردن في أعمال منتدى التعاون الدولي في سويسرا

الوكيل الإخباري - شارك الأردن في أعمال منتدى التعاون الدولي الذي يعقد في سويسرا، بوفد يترأسه وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.

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ويتحدث الدكتور محافظة في ورقة عمل سيقدمها خلال المنتدى حول النظام التعليمي الأردني، ومساعي الأردن في مجال التعليم الدامج، ومستقبل التعليم في الأردن، والتعليم خلال أوقات الأزمات، والتدريب والتعليم المهني.

وسيناقش المنتدى كذلك تأثير جائحة كورونا على التعليم العام والتعليم المهني، والدروس المستقاة بعد جائحة كورونا، والإجراءات التي اتبعت خلال الجائحة، واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.



كما تهدف الزيارة التي تأتي بدعوة من وكالة التنمية والتعاون السويسرية، والسفارة السويسرية في عمان، للاطلاع على النظام التعليمي والتوجيهي المهني في دولة سويسرا الصديقة، وبحث سبل دعم النظام التعليمي الأردني، وبشكل خاص التعليم المهني.



ويرافق الدكتور محافظة مدير مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد غرايبة، ورئيس هيئة تطوير المهارات الدكتورة رغدة الفاعوري، ومدير إدارة التعليم المهني والإنتاج في وزارة التربية والتعليم المهندس لواء الدين جرادات.

وتتضمن الزيارة لقاءات رسمية مع وزيرة الدولة لشؤون التعليم، ومدير عام وكالة التنمية والتعاون السويسرية.

