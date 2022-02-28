الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

الوكيل الاخباري - عبّر جلالة الملك عبدالله الثاني عن تقديره واعتزازه بجائزة الشيخ زايد للإخوة الإنسانية لعام 2022 مؤكداً على مواصلة جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعمل بكل إخلاص لإيجاد حلول سياسية للأزمات التي تمر بها.



وشدّد جلالته في كلمةٍ متلفزة، نشرها موقع الجائزة، مساء الإثنين، على ضرورة الاسثتمار بحالة التكاتف التي شهدها العالم في مواجهة جائحة كورونا لبناء مستقبل ينتهي فيه الظُلم والحرمان، ويزول الاحتلال .



وتابع جلالته “سنبقى مُتمسّكين بقيم الحوار والوئام والعيش المشترك لأنّ ما يجمع البشر أكثر بكثير مما يفرقها”.



ووصف الملك، الراحل الشيخ زايد آل نهيان، بالراحل العظيم الذي تفانى في خدمة وطنه وأمته، وتعزيز قيم الإنسانية الكبيرة أساسها الخير والاحترام والمحبة، وترك إرثاً كبيراً من الإنجاز والتقدم الذي يحمله أبناؤه وأهله.

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