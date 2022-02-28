الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 11:58 م

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

e


الوكيل الاخباري  - عبّر جلالة الملك عبدالله الثاني عن تقديره واعتزازه بجائزة الشيخ زايد للإخوة الإنسانية لعام 2022 مؤكداً على مواصلة جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعمل بكل إخلاص لإيجاد حلول سياسية للأزمات التي تمر بها.

وشدّد جلالته في كلمةٍ متلفزة، نشرها موقع الجائزة، مساء الإثنين، على ضرورة الاسثتمار بحالة التكاتف التي شهدها العالم في مواجهة جائحة كورونا لبناء مستقبل ينتهي فيه الظُلم والحرمان، ويزول الاحتلال .

وتابع جلالته “سنبقى مُتمسّكين بقيم الحوار والوئام والعيش المشترك لأنّ ما يجمع البشر أكثر بكثير مما يفرقها”.

ووصف الملك، الراحل الشيخ زايد آل نهيان، بالراحل العظيم الذي تفانى في خدمة وطنه وأمته، وتعزيز قيم الإنسانية الكبيرة أساسها الخير والاحترام والمحبة، وترك إرثاً كبيراً من الإنجاز والتقدم الذي يحمله أبناؤه وأهله.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

2202227201219254153142

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

حدود

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

b50e78d1-ff50-4034-9818-686689f5deae

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

2202228122520464730838

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

56807377_303

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

أخبار متعلقة
0e7bfc01-0e0e-46a7-ac6a-d4351fd89d38

اختيار الملك والملكة لتكريمهما بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

e

وفد من الأعيان يزور المنطقة العسكرية الشرقية

الملك 4

الملك: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي جهة تهدد أمننا

1

الملك يشارك القوات الخاصة في تمرين ضربة الصقور - صور

فلوس

البنك المركزي يوضح حول مكرمة الـ100 دينار

1220211813349219637938

الملك ينعم بوسام مئوية الدولة على السفير العضايلة