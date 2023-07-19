الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بالعام الهجري الجديد

الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، من قادة دول شقيقة، أعربوا فيها عن خالص التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلين الله جل وعلا أن يديم الخير والبركة على جلالته والشعب الأردني وأن يمن على الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من الخير والاستقرار والازدهار.



كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.



وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.

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