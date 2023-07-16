نائب الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

الوكيل الاخباري - رعى نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الأحد، افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض "Levitate" المتخصص في تكنولوجيا الطائرات المسيرة، بدعم من شركة "صقر" وبتنظيم مؤتمر ومعرض معدات العمليات الخاصة "سوفكس"، وبمشاركة عربية ودولية.



ويعد المؤتمر، الذي يستمر يومين، بمثابة أول منصة تجمع بين المهتمين بمجال الطائرات بدون طيار وقادة القطاعات والشركات والمسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين.



وحضر الافتتاح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة.

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