الأحد 16-07-2023
الوكيل الاخباري

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

بيان هام صادر عن البنك المركزي

رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد : أبطالنا من ذهب

التدريب المهني تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرنامج الزراعي

نائب الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأحد، 16-07-2023 05:19 م

نائب الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

ddd


الوكيل الاخباري - رعى نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الأحد، افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض "Levitate" المتخصص في تكنولوجيا الطائرات المسيرة، بدعم من شركة "صقر" وبتنظيم مؤتمر ومعرض معدات العمليات الخاصة "سوفكس"، وبمشاركة عربية ودولية.

ويعد المؤتمر، الذي يستمر يومين، بمثابة أول منصة تجمع بين المهتمين بمجال الطائرات بدون طيار وقادة القطاعات والشركات والمسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين.

وحضر الافتتاح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
16857

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

13941_large

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

64b411e3606a4

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

64b401aecf4e1

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

11590_6

مذكرة تعاون بين البلقاء التطبيقية ومؤسسة فولبرايت الأميركية

1673344389887

بيان هام صادر عن البنك المركزي

أخبار متعلقة
7

الأمير فيصل بن الحسين نائبا للملك

x6666

انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء في إربد

ك

الأمير علي بن الحسين نائباً للملك

111-5

برامج فعاليات صيف الأردن تنشط الذاكرة الثقافية للمكان

ذ

الديوان الملكي يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده

الملك

الملك يغادر أرض الوطن إلى مدينة صن فالي الأمريكية