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الإثنين، 26-07-2021 04:15 م

الملك يؤكد اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة

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الوكيل الإخباري -  زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.وكان في استقبال جلالته، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

واجتمع جلالته باللواء الركن الحنيطي، واطلع على عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.

كما التقى جلالة القائد الأعلى عدداً من كبار ضباط القوات المسلحة، واستمع إلى إيجاز عن سير تنفيذ الخطط والبرامج التي تهم القوات المسلحة على مختلف المستويات، والأهداف التي تسعى القيادة العامة لتحقيقها انطلاقاً من مواكبة الحداثة والتجديد على الصعيد العسكري.

وأبدى جلالة الملك ارتياحه الكبير لمستوى جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، مؤكدا جلالته اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة، وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه إعداداً وتسليحاً وتدريباً.

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