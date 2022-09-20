الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى حل يكفل إعادة الأمن والاستقرار لليمن

الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في نيويورك اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، لبحث الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية.



وتناول اللقاء، الذي جرى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى الميادين.



وأكد جلالة الملك موقف الأردن الداعم للجهود والمساعي المبذولة للتوصل إلى حل يكفل إعادة الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.



وأشار جلالته إلى استمرار المملكة في إسناد البعثة الأممية لليمن، التي تتخذ من عمان مقرا لها، ودعم الجهود المبذولة لتمديد الهدنة اليمنية.

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