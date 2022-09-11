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الأحد، 11-09-2022 03:41 م

الملك يبحث التعاون في مجال الأمن السيبراني مع وفد من الكونغرس الأميركي

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الوكيل الإخباري -استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور مايك راوندز.

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وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات.


كما جرى بحث آفاق التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في مجال الأمن السيبراني.


وأعرب جلالة الملك، خلال اللقاء، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من القطاعات.


وتطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لها.


من جهتهم، أشاد أعضاء الوفد بدور الأردن المحوري بقيادة جلالة الملك في المنطقة، مؤكدين حرص بلادهم على تعزيز أوجه التعاون مع المملكة، ومواصلة الدعم المقدم لها.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، والسفير الأميركي في عمّان هنري ووستر.

 




 

 


 

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