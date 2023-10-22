الأحد 22-10-2023
الوكيل الاخباري

ديوان الخدمة يدعو مئات المعلمين لإمتحانات توظيفية - أسماء

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس عند حاجز تياسير العسكري

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

إذاعة الاحتلال: إصابات في اشتباك مسلح شرق حدود قطاع غزة

القسام توجه ضربة بعشرات الصواريخ إلى مغتصبة نتيفوت

الاحتلال يعترف بإصابات خطيرة بين جنوده بكمين محكم للقسام

الاحتلال يحتجز قاطفي الزيتون في قبلان جنوب نابلس

كتائب القسام تنصب كميناً محكماً يوقع قوة صهيونية مدرعة

الجحيم في مستشفيات غزة..عمليات بلا تخدير وخل للتطهير وإبر خياطة

الملك يبحث سبل استدامة إيصال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل

عاجل

كتائب القسام تنصب كميناً محكماً يوقع قوة صهيونية مدرعة

الأحد، 22-10-2023 04:05 م

الملك يبحث سبل استدامة إيصال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل

65351dbf6943c


الوكيل الإخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، لبحث ضرورة استدامة إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وبشكل عاجل.

اضافة اعلان


وأكد جلالته أهمية دور المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي في دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان إيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة، والدعوة إلى حماية البنية التحتية الطبية والإغاثية في القطاع.


وأشاد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بجهود برنامج الأغذية العالمي في العمل على إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة، مشيرا إلى مساعي الأردن المتواصلة في توفير الدعم الإغاثي والطبي والإنساني للقطاع.


كما تناول اللقاء الشراكة بين الأردن وبرنامج الأغذية العالمي وسبل تعزيزها، خاصة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي لدى اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

ديوان الخدمة يدعو مئات المعلمين لإمتحانات توظيفية - أسماء

وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

WhatsApp Image 2023-10-22 at 16.31.32

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الاقليمي حول التدريب في مجال إدارة جودة خدمات الاتصالات وإدارة الطيف الراديوي

WhatsApp Image 2023-10-22 at 16.57.01

جمعية الفنادق تقدم تبرعا للاهل في غزة

M63A9020

رابط إلكتروني لطالبي توظيف على الفئة الثالثة في مؤسسات حكومية

WhatsApp Image 2023-10-22 at 16.13.58

مهيدات يفتتح سلسلة دورات تدريبية لمهندسي التغذية في الخدمات الطبية الملكية حول أنظمة سلامة الغذاء

أخبار متعلقة
_114812842_gettyimages-631733890

الخصاونة يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

441e0648-42d7-4a91-8ed1-46d7aa6752cc

النص الكامل لخطاب العرش السامي

WhatsApp Image 2023-10-11 at 1.33.28 PM (1)

الملك: الأردن سيبقى صامدا تحميه زنود نشامى القوات المسلحة

af07be83-fhb-sw5xkaa9qww

الملك: لا سلام دون حل الدولتين وموقفنا ثابت تجاه المقدسات وبوصلتنا ستبقى فلسطين

WhatsApp Image 2023-10-04 at 12.57.17 PM

الملك: العام المقبل سيشهد إقامة الانتخابات البرلمانية

main_image65263387dab96

الملك يفتتح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة اليوم