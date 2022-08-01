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الإثنين، 01-08-2022 03:53 م

الملك يتابع مجريات تمرين الوعد الحق - صور

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الوكيل الإخباري - تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجريات التمرين التعبوي "الوعد الحق".

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ونفذ التمرين التعبوي تشكيلات ووحدات المنطقة العسكرية الوسطى، بمشاركة لواء الشهيد الملك عبدالله الأول الآلي/90 من المنطقة العسكرية الشرقية ووحدات الأسلحة والخدمات من مختلف الصنوف وكتيبة المشاة البحرية/77 ومجموعة الزوارق المقاتلة .

 






 




 

 


 

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