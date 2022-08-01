الملك يتابع مجريات تمرين الوعد الحق - صور

الوكيل الإخباري - تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجريات التمرين التعبوي "الوعد الحق".
ونفذ التمرين التعبوي تشكيلات ووحدات المنطقة العسكرية الوسطى، بمشاركة لواء الشهيد الملك عبدالله الأول الآلي/90 من المنطقة العسكرية الشرقية ووحدات الأسلحة والخدمات من مختلف الصنوف وكتيبة المشاة البحرية/77 ومجموعة الزوارق المقاتلة .
جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتابع مجريات التمرين التعبوي "الوعد الحق" #الأردن pic.twitter.com/KDddhNkR1H— RHC (@RHCJO) August 1, 2022