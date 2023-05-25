الخميس 25-05-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

الملك بمناسبة ذكرى استقلال المملكة: سنواصل الإنجاز والتحديث بهمة الأردنيين

الخارجية الصينية: الولايات المتحدة إمبراطورية القراصنة

الأمن العام: الأردن زرع السلام في كل دول العالم

المبعوث الصيني يزور موسكو الجمعة

206 حوادث حرائق في الأردن خلال 24 ساعة

إشارات صريحة من الفيدرالي الأمريكي بشأن موعد خفض الفائدة

80 % نسبة إشغال فنادق البحر الميت والبترا بمناسبة عيد الاستقلال

كييف: الهجوم المضاد مستمر منذ عدة أيام

الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة

الخميس، 25-05-2023 11:30 ص

كلنا الأردن تنظم ورشة حول مضامين الاستقلال

1685005012583


الوكيل الإخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية مساء أمس الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان "قراءة في مضامين الاستقلال بمناسبة الذكرى 77 لاستقلال المملكة.

اضافة اعلان


وعرض مدير التوجيه المعنوي الأسبق اللواء المتقاعد الدكتور محمد الرقاد، خلال الجلسة التي أقيمت في فرع الهيئة للعاصمة عمان، عدداً من المحطات السياسية والعسكرية التي جسدت معاني الاستقلال منذ تأسيس إمارة شرق الأردن وحتى الألفية الثانية، مبيناً المعاني السامية للاستقلال ومراحل البناء التي مرت بها المملكة والإنجازات التي تحققت على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية.


وقال إن الاستقلال يعكس معاني الهوية الوطنية التي ترسخت مفاهيمها منذ بدايات التأسيس، وعبر مئة عام من التطوير والتحديث، ما يؤكد أن الدولة الأردنية بنيت على أسس قوية وسليمة في ظل قيادة هاشمية أثبتت قدرتها على بناء علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل وأخذ مكانتها اللائقة بين الدول.


وأضاف، أن القراءة في مضامين الاستقلال تترجم إرادة وتصميم الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه المثابر الأصيل، وتحكي قصة بناء أبرزت قدرة الأردن على مواجهة التحديات واجتياز المنعطفات السياسية، مؤكداً أن الاستقلال عند الأردنيين قصة تحدٍ وقراءة للماضي، وتقييم للإنجاز وانطلاق نحو مستقبل واعد.


بدوره، قال منسق الهيئة في العاصمة، عثمان العبادي، إن يوم الاستقلال مناسبة عظيمة تمثل حالة من الشموخ والعز لمعاني التضحية والفداء التي سطرها الأردنيون تحت القيادة الهاشمية الحكيمة من خلال توالي البناء والإنجاز نحو دولة حرة ومنيعة ومزدهرة كان الإنسان الأردني وتنميته وتطوير قدراته وصون كرامته وحريته العنوان الأبرز فيها، حيث ننعم اليوم في دولة المؤسسات والقانون ونتمتع بحضور دولي وإقليمي مميز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.


وجرى في ختام الجلسة، حوار تناول المحطات السياسية والعسكرية المضيئة التي كان لها دور فاعل في تنامي منجزات الاستقلال، ومن أهمها الحياة الحزبية في الأردن، ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الحديثة للأحزاب وتطويرها لتصبح الحياة السياسية أكثر فاعلية، ومناقشة المرتكزات التي استند إليها جلالته في ترجمة هذه الرؤية التي ركزت على أن وجود الأحزاب أمر حيوي وضروري للدولة العصرية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الملك 10

الملك بمناسبة ذكرى استقلال المملكة: سنواصل الإنجاز والتحديث بهمة الأردنيين

0L5A1485 - Copy

الأمن العام: الأردن زرع السلام في كل دول العالم

347228604_568989958654173_884306175022078040_n

206 حوادث حرائق في الأردن خلال 24 ساعة

99999

80 % نسبة إشغال فنادق البحر الميت والبترا بمناسبة عيد الاستقلال

1684999281348

السفير القطري يهنئ بعيد استقلال المملكة السابع والسبعين

عرباي 2

بمناسبة عيد الاستقلال .. عروض وتخفيضات في المؤسسة العسكرية

أخبار متعلقة
pic_175193

الحكومة: إصلاحات اقتصادية تهدف لتحسين جودة الحياة للمواطنين

1683544307546

وزير الأوقاف يستقبل السفير الماليزي

1682601587861

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة بعين الباشا والمخيبة ويتفقد مشروع مدرسة إبدر الثانوية للبنات

WhatsApp Image 2023-04-27 at 1.34.18 PM

افتتاح مركز صحي المشارع وتوسعة طوارئ مستشفى الأميرة بسمة في إربد

644a28ae3c451

%47.2 ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من 2023

القدس

عين على القدس يرصد جهود الأوقاف في الحفاظ على الأقصى خلال رمضان