الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

60 % من المدارس الخاصة لم تسلم “العقد الموحد” للمعلمين

250 مليون دولار لحل مشكلة البطالة في الأردن

بحث تحديات قطاع مربي الأبقار بالأردن

مجلس الوزراء يقرر احالة عدد من الموظفين إلى التقاعد

خطة لتطوير القطاع السياحي في الطفيلة

فلسطين: 8 وفيات و2675 إصابة جديدة بفيروس كورونا

توضيح من الضمان الاجتماعي حول تخفيض قيمة الاشتراكات

الضمان الاجتماعي : سننتقل خلال الأشهر القادمة تدريجيا إلى برنامج تعافي

إرادات ملكية بالرفاعي وخليل ومحافظين

الأربعاء، 01-09-2021 04:18 م

الملك يتقبل أوراق اعتماد 9 سفراء -أسماء

الملك


الوكيل الاخباري- جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من السفير غير المقيم لجمهورية أنجولا، نيلسون مانويل كوزمي، وسفير جمهورية أذربيجان، ألدار نادر أوغلو سليموف، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية سجّاد علي خان، وسفير دولة الاحتلال الإسرائيلي إيتان سوركيس، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية البرتغال ماريا منويلا فرانكو، وسفير مملكة هولندا هندريكوس جيراردوس يوناس فيرفاي، وسفير مملكة النرويج ايسبين افينت ليندباك، وسفير رومانيا جورج كريستيان مايور، وسفير هنغاريا أتيلا كالي.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لكل من بلدانهم.

اضافة اعلان


وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82021311760448113305

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

مدارس-في-الحظر

60 % من المدارس الخاصة لم تسلم “العقد الموحد” للمعلمين

w

بحث تحديات قطاع مربي الأبقار بالأردن

رئاسة

مجلس الوزراء يقرر احالة عدد من الموظفين إلى التقاعد

3

خطة لتطوير القطاع السياحي في الطفيلة

820213114397634182565

توضيح من الضمان الاجتماعي حول تخفيض قيمة الاشتراكات