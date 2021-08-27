الجمعة 27-08-2021
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الجمعة، 27-08-2021 11:07 ص

الملك يدين العمل الإجرامي في مطار كابول

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الوكيل الاخباري - دان جلالة الملك عبدالله الثاني في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة، العمل الإجرامي الذي ارتكبه تنظيم داعش الإرهابي في كابول.

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وقال جلالته في التغريدة "ندين العمل الإجرامي الذي ارتكبه تنظيم داعش الإرهابي في كابول، ونقدم خالص العزاء لعائلات الضحايا. لا بد من حشد الجهد الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان والتصدي للإرهابيين".


--(بترا)

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