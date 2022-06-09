الخميس 09-06-2022
الوكيل الاخباري
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الخميس، 09-06-2022 03:52 م

الملك يرعى احتفال الجيش بالمناسبات الوطنية وينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف

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الوكيل الإخباري - رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في صرح الشهيد، بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

ووضع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في صرح الشهيد.

ودون جلالته كلمة في سجل الشرف في صرح الشهيد، أكد فيها اعتزازه بنشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، أحفاد من شاركوا في الثورة العربية الكبرى، وأبناء شهداء الأردن الأبرار.

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كما أنعم جلالة الملك بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف المتميزين من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تقديرا لعطائهم وتفانيهم في أداء واجباتهم بكل شجاعة وإخلاص.





 




 

 


 

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