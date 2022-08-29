الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الوكيل الاخباري - رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، احتفال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لتسليم علم جلالة القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.



وكان في استقبال جلالته لدى وصوله ميدان الراية محاطا بالموكب الأحمر وكوكبة من الفرسان، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.



وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالته، وعزفت موسيقات القوات المسلحة السلام الملكي.



واستعرض جلالته طابور التشكيلات والوحدات العسكرية التي اصطفت بانتظام يتقدمها حملة الأعلام، من ثم عزفت الموسيقات معزوفة “الراية الهاشمية” التي تم تأليفُها من قبلها.



واستأذن قائد الاستعراض، جلالة الملك، بالتفضل بتسليم علم جلالة القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى لتشكيلات القوات المسلحة.



ويأتي الاحتفال ضمن المناسبات الوطنية التي تعيشها المملكة ودخولها المئوية الثانية من عمرها، وحافزا لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة لمواصلة مسيرة العطاء والإنجاز.

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