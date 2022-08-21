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الأحد، 21-08-2022 06:31 م

القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد آل خطاب

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الوكيل الاخباري - شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الأحد، جثمان الشهيد الملازم/1 حذيفة وليد جميل آل خطاب من مرتبات قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد الحاج حسن السيلاوي، والذي استشهد صباح اليوم إثر تعرضه للسقوط أثناء القفز المظلي، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن حسان عناب.

وجرى للشهيد مراسم عسكرية نقل خلالها إلى مثواه الأخير مكللاً بالعلم الأردني محمولاً على أكتاف رفاق السلاح، ووري الثرى في مقبرة المفرق الجديدة، وقام مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد.

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