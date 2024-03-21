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الخميس، 21-03-2024 03:25 م

الملك يرعى احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ 56 لمعركة الكرامة

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الوكيل الإخباري - رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة.اضافة اعلان


ولدى وصول جلالته يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى موقع الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالته، وكان في استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار الضباط.

وفي بداية الاحتفال، الذي حضره سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، عزفت موسيقات القوات المسلحة السلام الملكي.

واستعرض جلالة الملك حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، فيما حلقت طائرات من نوع F16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.

ووضع جلالته إكليلا من الزهور على الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة.

ودعا مفتي القوات المسلحة لشهداء معركة الكرامة والجيش العربي والأجهزة الأمنية بالرحمة والمغفرة، سائلا الله عز وجل أن يحل عليهم الرضا والإحسان مع النبيين والصديقين والصالحين.

وقرأ جلالته والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة، فيما عزف الصداحون لحن الرجوع الأخير.

واستعرض جلالة القائد الأعلى أسماء شهداء الوحدات والتشكيلات التي شاركت في معركة الكرامة.

 




 

 


 

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