إطلاق حملة بيئية شاملة على شواطئ خليج العقبة

الوكيل الإخباري

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- نفذت مديرية الأمن العام ممثلة بقيادة أمن إقليم الجنوب والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة والدفاع المدني والدرك وبالتشارك مع محافظة العقبة ومفوضية سلطة العقبة والفعاليات الشعبية، حملة بيئية شاملة على شواطئ العقبة تستهدف الحفاظ على البيئة ونشر التوعية البيئية وعدم رمي النفايات عشوائيا لتبقى المنطقة جميلة وخالية من الشوائب.وتخلل الحملة البيئية القيام بجولة لتنظيف شواطئ العقبة، وشارك بها عدد كبير من مرتبات الأمن العام من شرطة ودرك ودفاع مدني وبما يقارب 350 فرداً وضابطاً، وعدد من الهيئات الشبابية وأعضاء المجالس المحلية في المحافظة.وقد قامت كوادر الدفاع المدني من خلال غطاسيها بعمل جولات تنظيف تحت البحر في منطقة العلوم البحرية وتتزامن هذه الحملة مع حملات أخرى تقوم بها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لجوف البحر.من جانبه أكَّد محافظ العقبة خالد الحجاج خلال رعايته للحملة أنه سيتم تنظيم حملات رقابية لضبط المخالفات البيئية على شواطئ العقبة، مهيباً بزوار محافظة العقبة الحفاظ على نظافة شواطئ العقبة لتبقى المدينة جميلة ذات بيئة جاذبة للسياحة.من جانبه أكَّد قائد أمن إقليم الجنوب العميد الدكتور جهاد القضاة على أن مديرية الأمن العام لن تألو جهداً في تقديم الخدمة الأمنية والإنسانية والاجتماعية المثلى للمواطنين وزوار منطقة العقبة الكرام، الأمر الذي ينعكس ايجابا على السمعة الطيبة التي تحتلها الأردن في المنطقة.وأشار مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة العميد فخري القطارنة إلى أن كوادر الادارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستسعى دائما وباستمرار للمحافظة على البيئة بجميع مكوناتها وفي مختلف مناطق المملكة ومنها منطقة العقبة التي تُعد من المناطق المهمة والجاذبة سياحيا للأردن.كما أن الادارة لن تتوانى في ضبط المخالفات التي من شأنها المساس بالبيئة البحرية لضمان المحافظة على هذه المنطقة من الاعتداءات التي تخرج عن عاداتنا وتقاليدنا في المحافظة على الأماكن العامة.يشار الى أن الحملة التي انطلقت اليوم مستمرة وفق خطط مشتركة مستدامة تعمل بها كافة المؤسسات بجهود موحدة منسقة.