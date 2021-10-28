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الملك يزور المملكة المتحدة ضمن جولته الأوروبية اليوم الخميس

الخميس، 28-10-2021 06:58 ص

الملك يزور المملكة المتحدة ضمن جولته الأوروبية اليوم الخميس

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الوكيل الإخباري - يزور جلالة الملك عبدالله الثاني، المملكة المتحدة، الخميس، حيث سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ويشارك الأحد المقبل، في مؤتمر قمة المناخ (26 COP) في غلاسكو في اسكتلندا.

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وتأتي زيارة جلالة الملك إلى المملكة المتحدة بعد جولة أوروبية بدأت الاثنين الماضي، شملت النمسا وبولندا وألمانيا.


ومن المقرر أن يجري جلالته خلال الزيارة، اجتماعات مع رئيس الوزراء البريطاني وكبار المسؤولين، واجتماعات مع رئيس مجلس العموم البريطاني ورؤساء وأعضاء لجان بالبرلمان البريطاني، ويجري لقاء مع أعضاء مجموعة الأردن في البرلمان البريطاني، ولقاء مع عدد من المسؤولين البريطانيين وشخصيات برلمانية وأكاديمية وفكرية في بريطانيا.


ويلتقي قادة العالم في غلاسكو اعتبارا من 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإجراء محادثات غاية في الأهمية بشأن المناخ تشكل "الفرصة الكبيرة الأخيرة للتحكم مجددا" بمجريات المناخ، على ما يقول منظمو مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (كوب 26) الذي تنظمه الأمم المتحدة.


ستُعقد الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 في غلاسكو.
وسيُعقَد "حوار عن الغذاء من المزرعة حتى تناوله (farm-to-fork-dialogue)" ضمن الفعاليات الجانبية للدورة.


وتهدف الدورة إلى "جمع ممثلي المجتمعات الزراعية والمدن والولايات والمناطق المختلفة لتهيئة حيز لإجراء حوار بنَّاء عن الغذاء وتغير المناخ، وتحسين الفهم المتبادل لطموحات وظروف الآخرين، وبناء روابط وشراكات جديدة".


وتُبذَل أيضاً جهود لإصدار إعلان رفيع المستوى بشأن الحاجة إلى سياسات غذائية متكاملة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية.


 




 

 


 

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