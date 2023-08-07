الملك يستقبل رئيس الوزراء المصري

الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يترأس وفد بلاده للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة.



وتناول اللقاء، الذي عقد في بيت الأردن بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة.



كما جرى استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، إذ تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، والسفير المصري في عمان محمد سمير.

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