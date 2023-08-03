الخميس 03-08-2023
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ورشة توعوية حول الرضاعة الطبيعية بمستشفى الملك المؤسس

الخميس، 03-08-2023 06:39 م

ورشة توعوية حول الرضاعة الطبيعية بمستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الاخباري - نظم مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، اليوم الخميس، وبالتعاون مع جمعية الرضاعة الطبيعية ورشة بعنوان: "دعونا نجعل الرضاعة الطبيعية والعمل أمراً ممكناً"، داخل حرم المستشفى بالتزامن مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي يصادف الأسبوع الأول من شهر آب من كل عام.

وقال نائب مدير المستشفي الدكتور عبدالكريم العمري إن أكثر من 170 دولة حول العالم تحتفل كل عام ولمدة أسبوع ابتداء من الأول من شهر آب بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، مشيراً إلى فوائد الرضاعة الطبيعية والتي تعود بالفائدة على الرضيع والأم.

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