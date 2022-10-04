كريشان: اللقاءات الميدانية تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الوزارة حريصة على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالنزول الدائم والمستمر إلى الميدان، بغية التعرف عن قُرب على احتياجات البلديات والعمل ما أمكن على معالجة القضايا والتحديات التي تواجه البلديات.

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وقال كريشان خلال جولة قام بها اليوم الثلاثاء على لواء الرمثا، إن المجالس البلدية في المملكة، لمست على أرض الواقع نجاعة وأهمية الزيارات الميدانية لفريق الوزارة إلى مراكز البلديات ومناطقها، فيما شعر المواطن أيضاً وعلى أرض الواقع بأن هذه اللقاءات التي يتم عقدها في مباني البلديات تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية.



وأضاف: تسهم هذه الشراكة بين الطرفين في توفير بيئة عمل محلية مريحة وآمنة في مختلف مناطق البلديات، وتعمل على فتح فرص عمل للمواطنين، وبخاصة قطاعا الشباب والمرأة، إلى جانب توفير دخل مستدامٍ ومستمر للبلديات.



وأشار، إلى أهمية أن تعمل المجالس البلدية الـ(100) في المملكة على استثمار المرحلة الحالية لإعداد الموازنات للعام 2023 للبلديات لوضع الخطط والبرامج التنموية لها.

ودعا لإقامة مشاريع مشتركة بين البلديات خصوصا البلديات المتجاورة وبالشراكة مع القطاع الخاص.