الملك وسلطان عُمان يعقدان لقاءً ثنائيا في مسقط

الوكيل الإخباري-

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عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، اليوم الأربعاء، لقاء ثنائيا تناول العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.وبحث جلالتاهما، خلال اللقاء الذي عُقد في قصر العلم العامر بمسقط بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، العديد من الملفات الثنائية ومجمل التطورات الإقليمية والدولية.وجدد جلالتاهما التأكيد على أهمية العمل على توسيع التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان في شتى المجالات، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.وحضر اللقاء سمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العُماني.وعلى هامش الزيارة الملكية وقعت حكومتا الأردن وعُمان على سبع مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين في مجالات التعدين، والتوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات، وتبادل المعلومات والإشراف على قطاع التأمين، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتعاون في القطاعات السياحية والصناعية والعمل، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك.