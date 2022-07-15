الملك يشارك في قمة جدة للأمن والتنمية السبت

الوكيل الإخباري

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- يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، غدا السبت، في قمة جدة للأمن والتنمية، في المملكة العربية السعودية، التي يصل جلالته إليها قادما من الولايات المتحدة الأميركية.وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.ويعقد جلالته، على هامش القمة، لقاءات مع القادة المشاركين، لمناقشة عدد من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلا عن جهود إيجاد حلول سياسية للأزمات في الإقليم وتعزيز العلاقات الثنائية.